Trasporta 400 kg di rifiuti senza autorizzazione e finisce nei guai Sequestrato autocarro
Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Forestale di Marcianise hanno fermato un autocarro che trasportava circa 400 kg di rifiuti senza le necessarie autorizzazioni. Il veicolo è stato sequestrato e il conducente denunciato per aver violato le norme ambientali. La scena si è svolta lungo una strada di campagna, dove i militari hanno notato il mezzo sospetto e hanno deciso di controllarlo.
I Carabinieri del Nucleo Forestale di Marcianise hanno sequestrato un autocarro e denunciato il conducente sorpreso a trasportare rifiuti senza alcuna autorizzazione. L’operazione è avvenuta lungo la Strada Provinciale n. 335, tra Marcianise e Santa Maria Capua Vetere, durante un servizio di controllo del territorio, I militari hanno notato un autocarro con il cassone pieno di sacconi neri e colorati, contenenti rifiuti ben visibili anche in pieno giorno. Dai controlli è emerso che il mezzo non era iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali, requisito indispensabile per il trasporto dei rifiuti. Il conducente, titolare di un’impresa edile, è stato deferito in stato di libertà per gestione illecita di rifiuti non pericolosi, integrata dal caricamento e trasporto con un autocarro non autorizzato.🔗 Leggi su Casertanews.it
