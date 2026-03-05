La mia libertà di scelta è amore per me | morto con suicidio assistito 56enne con sclerosi multipla

Un uomo di 56 anni affetto da sclerosi multipla è deceduto il 26 febbraio dopo aver scelto il suicidio assistito. Silvano V. ha assunto da solo il farmaco per il fine vita fornito dal Servizio Sanitario Nazionale, utilizzando anche la strumentazione necessaria. La sua decisione è stata motivata dall'affermazione che la libertà di scelta rappresenta il suo amore per sé.

L'uomo, Silvano V., è morto il 26 febbraio scorso a seguito dell'autosomministrazione di un farmaco per il fine vita fornito dal Servizio Sanitario Nazionale insieme alla strumentazione necessaria.