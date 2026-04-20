Padova | inaugurata la nuova Casa dello Studente 21 milioni per il futuro

Lunedì 20 aprile 2026, nella città di Padova, si è tenuta l’inaugurazione della nuova Casa dello Studente Fusinato, situata in via Marzolo. L’evento è stato promosso dalla Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova. Per questa struttura sono stati investiti 21 milioni di euro destinati al futuro. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e membri dell’ateneo.

Lunedì 20 aprile 2026, la Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova ha ufficialmente inaugurato la nuova Casa dello Studente Fusinato in via Marzolo. L’evento, che segna un punto di svolta per la residenzialità universitaria padovana, ha la partecipazione della rettrice Mapelli e del direttore della scuola Dall’Agata. Il complesso, frutto di un investimento complessivo di circa 21 milioni di euro, rappresenta un tassello fondamentale per il sistema accademico locale. I fondi necessari per l’opera sono stati garantiti attraverso una collaborazione tra il ministero dell’Università e della Ricerca e la fondazione Cariparo. La struttura non si limita a offrire alloggi, ma si configura come un polo integrato dove la didattica incontra la vita sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padova: inaugurata la nuova Casa dello Studente, 21 milioni per il futuro Notizie correlate Taglio del nastro per la nuova Casa dello Studente FusinatoLa Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova ha una nuova sede: la Casa dello Studente Fusinato. Università, via libera ai lavori della Casa dello Studente “Matteo Bottari” per oltre 11 milioniUn passo decisivo per la città universitaria di Messina: è stata pubblicata la procedura di affidamento dei lavori alla Casa dello Studente “Matteo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Inaugurazione del Parco Guizza - Sant'Agostino il 10 aprile 2026; VIDEO | Inaugurata la nuova Casa dello Studente Fusinato in via Marzolo; Il Padova si rialza sotto il muro biancoscudato della nuova Curva Sud; Inaugurata la nuova area sgambamento cani in piazzale Spinelli. Inaugurata a Piove di Sacco la nuova caserma della Guardia di FinanzaUn edificio comunale, già sede di tenenza, completamente ristrutturato e inaugurato alla presenza di tutti i sindaci del territorio di competenza della compagnia ... rainews.it Taglio del nastro per la nuova Casa dello Studente FusinatoLa residenza di via Marzolo offrirà agli alunni della Scuola Galileiana alloggi, aule didattiche, insieme a cucine, lavanderie, una palestra, una sala musica, un'emeroteca. Presenti anche due grandi a ... padovaoggi.it Chi presente domenica alla Padova halfmarathon Obbiettivo facebook Padova, negato il suicidio assistito a un paziente oncologico. In un video Roberto, che ha un tumore che si propaga rapidamente, ha lanciato un appello affinché la sua richiesta venga accolta. x.com