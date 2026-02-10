Università via libera ai lavori della Casa dello Studente Matteo Bottari per oltre 11 milioni

La città di Messina fa un passo avanti per la sua università. È stato pubblicato l’avviso per affidare i lavori di ristrutturazione e ampliamento della Casa dello Studente “Matteo Bottari” in via Cesare Battisti. Si tratta di un investimento di oltre 11 milioni di euro che dovrebbe portare a un cambiamento importante per gli studenti della zona. Ora si attende l’inizio dei lavori, che potrebbero migliorare le condizioni di vita e studio dei giovani universitari.

