Università via libera ai lavori della Casa dello Studente Matteo Bottari per oltre 11 milioni
La città di Messina fa un passo avanti per la sua università. È stato pubblicato l’avviso per affidare i lavori di ristrutturazione e ampliamento della Casa dello Studente “Matteo Bottari” in via Cesare Battisti. Si tratta di un investimento di oltre 11 milioni di euro che dovrebbe portare a un cambiamento importante per gli studenti della zona. Ora si attende l’inizio dei lavori, che potrebbero migliorare le condizioni di vita e studio dei giovani universitari.
Un passo decisivo per la città universitaria di Messina: è stata pubblicata la procedura di affidamento dei lavori alla Casa dello Studente “Matteo Bottari”, situata in via Cesare Battisti, per un importo complessivo di oltre 11 milioni di euro. L’iniziativa è stata resa nota dall’Ufficio.🔗 Leggi su Messinatoday.it
