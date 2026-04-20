Padova 48enne muore accoltellato in strada | si indaga per omicidio

Nella notte a Padova, alcuni residenti hanno segnalato alla polizia un uomo ferito in strada. Gli agenti sono intervenuti e hanno trovato un 48enne con ferite da arma da taglio. Nonostante i soccorsi, l’uomo è deceduto poco dopo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’aggressione e identificare eventuali responsabili.

L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando alcuni residenti hanno riferito alla polizia di un uomo ferito in strada: si trattava di un 48enne che era stato accoltellato, e che sarebbe morto poco dopo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Omicidio a Cornelia, accoltellato da una banda muore in strada. Indagano in carabinieri Vasto, 21enne trovato morto in garage: sarebbe stato accoltellato, si indaga per omicidio?(Adnkronos) – Un ragazzo di 21 anni, Andrea Sciorilli, è stato trovato morto nelle prima ore del pomeriggio a Vasto (Ch), nel garage di un complesso... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Padova, 48enne muore accoltellato in strada: si indaga per omicidio; Uomo morto in strada per ferite da accoltellamento a Padova; Padova, muore accoltellato in strada; Accoltellato in strada, muore un 48enne. Accoltellato in strada, muore un 48enneUn uomo di 48 anni, italiano e residente nel Padovano, è morto a Padova a causa delle ferite provocate da un’arma da taglio. L’intervento della polizia è avvenuto poco prima di mezzanotte, dopo una ... zoom24.it #Padova Un 48enne, morto per lesioni provocate da un'arma da taglio, è stato trovato poco prima della mezzanotte dalla polizia. Le forze dell'ordine erano intervenute su segnalazione di alcuni cittadini che riferivano di un uomo in difficoltà. Aperte le indagi - facebook.com facebook 19/4/26. Padova. CRISI CLIMATICA IN VENETO, GREENPEACE A PADOVA NELLA GIORNATA DI OGGI CON L’INSTALLAZIONE-MUSEO “GEA 2076”: «IN DIECI ANNI QUASI DUE MILIARDI DI DANNI SOLO PER FRANE E ALLUVIONI» x.com