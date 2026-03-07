Otto e Mezzo Cacciari gela Gruber | Mi cade la lingua E lei sbotta

Durante una puntata di Otto e Mezzo, il filosofo e accademico ha risposto in modo deciso alle affermazioni della conduttrice, dicendo che non si può più parlare di Europa e che gli cade la lingua. La conduttrice ha reagito con un sbotto, evidenziando una tensione tra i due durante il confronto. La discussione ha attirato l’attenzione sui temi europei e sulla comunicazione tra ospiti e conduttori.

«Abbiamo l’Europa, professor Cacciari». «No l’Europa non c’è. Basta Europa, non si può più parlare d’Europa, mi cade la lingua». «Eh non so, noi cerchiamo di non farcela cadere». Il surreale dialogo tra Lilli Gruber e Massimo Cacciari segna il momento clou della puntata di mercoledì sera di Otto e mezzo, su La7, ovviamente incentrata sulla crisi nel Medio Oriente. La guerra di Usa e Israele contro l’Iran, il caso-Crosetto, il ruolo dell’Italia e nello specifico della premier Giorgia Meloni, tutto diventa fonte di polemica e veleni. La padrona di casa appare un po’ nervosa, quasi stizzita dai suoi ospiti («Ma c’è bisogno che il ministro della Difesa italiano venga avvertito dell’attacco?», sbotta a un certo punto rivolta ancora a Cacciari). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

