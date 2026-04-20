Otto e mezzo Cacciari si dispera e urla | rissa dalla Gruber

Durante una recente puntata televisiva, il confronto tra i due ospiti si è improvvisamente surriscaldato. Mentre uno dei partecipanti parlava in modo pacato, l’altro ha reagito con un gesto di evidente sconforto, portando le mani sul volto e abbassando lo sguardo. La scena ha interrotto il dialogo, creando un momento di tensione che ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei presenti in studio.

Le parole scorrono ordinate, il tono resta pacato. Poi, dall’altra parte dello schermo, un gesto rompe l’equilibrio: mani sul volto, lo sguardo abbassato, un’espressione di sconforto che vale più di mille repliche. È un attimo, ma basta a fotografare una frattura profonda. Non solo tra due ospiti televisivi, ma dentro il dibattito politico italiano, sempre più diviso su guerra, alleanze e ruolo dell’Europa. Lo scontro va in scena durante la trasmissione “ Otto e mezzo ” su La7, dove Letizia Moratti e Massimo Cacciari si confrontano con toni decisamente accesi sul tema della guerra in Ucraina e della politica estera italiana. « Una follia non continuare ad aiutare l’Ucraina », afferma Moratti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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