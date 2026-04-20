Otto bimbi uccisi in Louisiana 7 erano figli del killer Indagini su movente | Si stava separando dalla moglie

A Shreveport, in Louisiana, un uomo di 31 anni ha sparato e ucciso otto bambini, di cui sette figli suoi, e ha ferito gravemente due donne. L’episodio si è verificato in una zona residenziale e l’uomo è stato arrestato poco dopo. Le autorità stanno indagando sulle motivazioni dell’azione, che secondo alcune fonti potrebbe essere legata a una separazione in corso con la moglie. Nessun’altra informazione sulle circostanze dell’accaduto è stata resa nota.

A Shreveport, in Louisiana, il 31enne Shamar Elkins ha ucciso a colpi di pistola 8 bambini e ferito gravemente due donne. Una è la moglie, 7 vittime erano suoi figli. In fuga dopo la strage, è stato neutralizzato. Si indaga sul movente, forse legato a problemi familiari. I familiari: "La moglie voleva il divorzio".🔗 Leggi su Fanpage.it

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