La Polizia ha smantellato un'organizzazione criminale nelle Marche, arrestandone 13 membri e sequestrando più di 200 chili di droga. L'operazione è frutto di indagini condotte nel territorio regionale, che hanno portato alla scoperta di un'attività di traffico di sostanze stupefacenti. Durante l'azione sono stati sequestrati anche diversi strumenti e materiali utilizzati per il trasporto e la distribuzione della droga.

È di 13 arresti e oltre 200 chili di droga sequestrati il bilancio di un’operazione della Polizia che ha smantellato una vasta rete di traffico di stupefacenti nelle Marche. L’organizzazione, guidata da un pregiudicato di Macerata, utilizzava un canale di messaggistica istantanea per vendere droga all’ingrosso e garantire consegne a domicilio, replicando le modalità dei servizi di e-commerce. Un’indagine complessa e articolata Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione, denominata “Suburra”, è stata condotta dalla Squadra mobile di Ancona e dalla Sezione investigativa del Servizio centrale operativo (Sisco). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Smantellato l'e-commerce della droga "Sacra Famiglia" nelle Marche: 13 arresti e 200kg di carico sequestrati

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