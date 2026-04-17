Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia, coordinati dalla Procura, hanno effettuato un’operazione contro il traffico di droga nella zona. Sono stati arrestati cinque uomini e denunciati altri undici. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati circa 1,5 chili di sostanze stupefacenti di varia natura. L’intervento ha interessato alcune aree considerate punti di riferimento per le attività illecite legate allo spaccio.

OSTIA – Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, dipartimento criminalità diffusa e grave, hanno attuato un mirato servizio, focalizzato al contrasto del traffico di stupefacenti e al degrado nelle aree critiche del litorale. L’operazione, effettuata seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stata condotta con il supporto delle Aliquote di Primo Intervento (API) della Compagnia Aeroporti di Fiumicino e dei velivoli del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Ostia. Faro sui “fortini” della droga di Procura e Carabinieri. Cinque arresti e 11 denunce. Sequestrato circa 1,5Kg di droga

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