Antidroga | polizia sequestra droga e contanti nascosti in divano durante raid

Durante un blitz dei Carabinieri e della Squadra Mobile di Bolzano, è stato trovato un grande quantitativo di droga e contanti nascosti in un divano. I militari hanno fatto irruzione in un appartamento e hanno scoperto tutto durante la perquisizione. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre si prosegue con le indagini per capire a chi apparteneva e quale rete gestiva il traffico.

Durante un blitz antidroga condotto dai Carabinieri e dalla Squadra Mobile di Bolzano, è stato sequestrato un quantitativo significativo di droga e contanti nascosti in un divano. Il raid, effettuato nel quartiere Don Bosco di Bolzano, ha portato alla cattura di 150 grammi di hashish e 10 grammi di cocaina, insieme a strumenti utilizzati per il confezionamento delle dosi. Gli agenti hanno inoltre trovato 13.000 euro in contanti, accuratamente nascosti nel sofà di un appartamento. L’operazione, condotta in un contesto di spaccio al dettaglio, ha coinvolto due persone di origine nord-africana, ritenute legate a rete di distribuzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Le forze dell’ordine hanno scoperto un vero e proprio tesoro nascosto nel divano di una casa nel quartiere Don Bosco di Bolzano.

