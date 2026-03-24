A Ostia sono state sequestrate sostanze stupefacenti in due diverse location. In un parcheggio sono stati trovati due depositi di droga nascosti in veicoli, mentre in una pineta sono stati individuati nascondigli per le sostanze. Due persone sono state arrestate nell'ambito dell'operazione.

Un parcheggio è stato trasformato in un vero e proprio “magazzino su quattro ruote”, mentre una pineta è stata utilizzata come “cassaforte naturale” per nascondere sostanze stupefacenti. Sono questi i due depositi di droga scoperti dalla polizia di Stato a Ostia, sul litorale di Roma. A seguito di due distinte operazioni, due romani, di 48 e 22 anni, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Intervento della Polizia a Ostia. Il primo intervento è scattato in via delle Antille, dove gli investigatori della squadra mobile e del distretto Lido hanno smantellato un vero e proprio deposito itinerante. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Ostia: scoperti due depositi di droga, arrestate due persone

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