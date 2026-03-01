Stefano De Martino prossimo conduttore del festival di Sanremo | l' annuncio di Carlo Conti

Durante la finale dell'edizione 2026, Carlo Conti ha annunciato che Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico del festival di Sanremo 2027. La notizia era già circolata nelle settimane precedenti e ora è stata confermata pubblicamente. De Martino assume così il ruolo di protagonista della prossima edizione del festival, che si terrà nel 2027.

Sanremo, Stefano de Martino prossimo conduttore. Il sindaco di Napoli: «Grande emozione e immenso orgoglio per la città»«Grande emozione e immenso orgoglio per Napoli! L’annuncio di Carlo Conti al Festival di Sanremo: Stefano De Martino sarà il conduttore dell’edizione 2027. ilmattino.it

Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027 si commuove sul palco dell'Ariston. «Carlo, ricorderò per sempre la tua generosità»«Per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo posso annunciare dal palco che sarai il conduttore e il direttore artistico della prossima edizione del Festival». Con ... ilmattino.it

