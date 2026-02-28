Festival di Sanremo 2026 intervista esclusiva a Enrico Nigiotti | Soddisfatto di come sono andate le serate Spero che vinca Sal Da Vinci Stefano De Martino prossimo conduttore? Sta costruendo una splendida carriera

Durante il Festival di Sanremo 2026, abbiamo intervistato Enrico Nigiotti, che ha espresso soddisfazione per il percorso delle serate. Ha commentato anche la possibilità di vedere Sal Da Vinci come vincitore e ha parlato di Stefano De Martino, definendolo un professionista in crescita nel ruolo di conduttore. Nigiotti ha sottolineato il suo approccio meticoloso alla creazione musicale.

Enrico Nigiotti incarna lo spirito autentico del musicista che costruisce ogni brano con cura e dedizione, come farebbe un artigiano con la propria opera. Al Festival di Sanremo 2026 sta vivendo un'esperienza intensa, lasciandosi guidare dall'entusiasmo e dall'emozione di condividere la sua musica dal vivo. Le melodie lo accompagnano costantemente, quasi fossero un pensiero fisso pronto a trasformarsi in energia sul palco. Il brano in gara, "Ogni volta che non so volare", conferma la sua capacità di scrivere testi profondi e personali. La sua scrittura si distingue per immagini evocative e parole scelte con sensibilità, capaci di arrivare dritte al cuore.