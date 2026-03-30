Oroscopo Luna Nuova 17 aprile 2026 | la classifica per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci

Il 17 aprile 2026 si verifica una Luna Nuova in Ariete, segnando una fase di nuovo inizio nel cielo. La posizione della Luna in questo giorno influenza i segni zodiacali, determinando variazioni nelle influenze astrali per ciascuno di essi. La classifica dei segni mostra come ciascuno si posizioni rispetto alle energie generate dall'evento astronomico, senza interpretazioni aggiuntive o conclusioni.

Il 17 aprile 2026 il cielo si azzera. La Luna Nuova in Ariete non è un semplice novilunio: è il punto zero dell'anno astrologico, il momento in cui l'universo preme il tasto "reset" e chiede a ciascuno di noi di rispondere a una domanda scomoda — chi vuoi essere da adesso in poi? E non lo chiede con gentilezza. Lo chiede con Marte, Saturno, Nettuno e Mercurio tutti ammassati nello stesso segno, tutti puntati nella stessa direzione: avanti, senza rete. Uno Stellium in Ariete di questa portata non si vedeva da decenni, e cade esattamente nel giorno in cui la Luna scompare per rinascere. Il messaggio è chiaro: ciò che non ha più senso nella tua vita viene dissolto, e ciò che deve nascere non aspetta il tuo permesso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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