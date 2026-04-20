Oroscopo della settimana 20 aprile – 26 aprile

Da lunedì a domenica, le previsioni dell’oroscopo settimanale offrono indicazioni sui transiti planetari, sulle fasi lunari e sui possibili effetti sui segni zodiacali. Questa guida fornisce dettagli su come le posizioni astrali influenzeranno le emozioni, le decisioni e le attività di ciascun segno nel corso della settimana. Un modo per conoscere gli spostamenti celesti e i loro possibili risvolti sulla vita quotidiana.

Benvenuti al vostro appuntamento settimanale con le stelle — o meglio, con l’interpretazione creativa delle stelle, che è tutta un’altra cosa. Questa settimana il cielo è particolarmente affollato: il Sole entra in Toro e porta stabilità, concretezza e voglia di divano; Venere trasloca in Gemelli portando leggerezza e chiacchiere; e Urano — il pianeta della rivoluzione — si sistema in Gemelli per i prossimi sette anni, promettendo cambiamenti epocali nella comunicazione e nella tecnologia. In pratica, l’universo ha deciso di ridecorare casa in un solo weekend. Come sempre, le stelle suggeriscono. Siete liberissimi di ignorarle, contestarle o usarle come scusa per quello che stavate già per fare comunque.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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Oroscopo della Settimana dal 20 Aprile al 26 Aprile 2026

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