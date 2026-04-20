Nella settimana dal 20 al 26 aprile 2026, si segnala l’annuncio di un nuovo album di Madonna, intitolato “Confessions On a Dance Floor”, che sarà disponibile dal 3 luglio. La cantante ha comunicato il ritorno con un seguito del suo album di successo, portando l’attenzione su questa importante uscita musicale.

ARIETE – Madonna torna sul dance floor . Madonna ha annunciato il seguito del suo iconico album Confessions On a Dance Floor, che uscirà il 3 luglio. Grande attesa e fermento da parte di fan e non. E c’è tanto fermento nel vostro segno questa settimana per via di un “via vai” di astri che renderà molto movimentata la vostra settimana. Partiamo dall’Amore. Venere sarà presente a “sprazzi” (lunedì, giovedì e domenica) e negli altri giorni ci saranno alcune discussioni con il partner. Sul Lavoro, una buona luna (ma solo mercoledì) vi regalerà un picco da non sottovalutare. Gli altri giorni rimboccatevi le maniche e fate del vostro meglio. Non fate arrabbiare i piani alti! Nel weekend i single potrebbero fare incontri molto positivi (attenzione alla giornata di domenica!).🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Oroscopo della Settimana dal 20 al 26 aprile 2026

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