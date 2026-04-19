Nella settimana dal 20 al 26 aprile si susseguono eventi che coinvolgono decisioni prese in modo discutibile e situazioni che si sarebbero potute evitare. Le persone si trovano a riflettere sulle proprie scelte, spesso attribuendo la responsabilità a fattori esterni o al destino. La cronaca segnala episodi di tensione e incomprensioni che si ripetono, creando un quadro di continui contrasti tra le azioni quotidiane e le conseguenze che ne derivano.

Nuova settimana, stessi casini. ma con più stile. Le stelle stanno lì a guardarti mentre fai scelte discutibili e poi dici “eh ma era destino”. No, amore, era proprio una pessima idea. Però tranquillo: tra una figuraccia e un colpo di fortuna, anche stavolta si sopravvive. Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Parti in quarta, come sempre. ma stavolta almeno frena prima del muro. Energia alta, pazienza sotto zero.? Consiglio: non rispondere ai messaggi quando sei nervoso. rischi la guerra mondiale. Toro. (20 aprile – 20 maggio). Testardo e pure un filo vendicativo. Se qualcuno ti pesta i piedi, glieli stacchi proprio. Però sul lavoro fai paura (in senso buono).🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oroscopo della settimana 20-26 aprile: tra drammi evitabili e decisioni discutibili

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