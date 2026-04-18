Oroscopo della prossima settimana 20-26 aprile 2026 tutti i segni | classifica transiti e previsioni positive

La settimana dal 20 al 26 aprile 2026 si presenta con diversi transiti e cambiamenti per tutti i segni zodiacali. Ci saranno alcuni movimenti planetari rilevanti, come il passaggio di Mercurio e Marte in differenti posizioni, che influenzeranno l'umore e le attività di ciascun segno. Le previsioni indicano momenti di maggiore energia e opportunità, anche se alcuni segni potrebbero attraversare fasi di maggiore introspezione o attenzione.

La settimana dal 20 al 26 aprile 2026 arriva in un punto molto più promettente di quanto sembri a prima vista: dopo la Luna Nuova in Ariete del 17 aprile, che ha rimesso in moto desideri, coraggio e iniziative personali, il passaggio del Sole in Toro nella notte del 20 aprile cambia il tono dei giorni e invita a dare forma concreta a ciò che è appena nato. Non è una frenata, ma un consolidamento.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Oroscopo della prossima settimana 20-26 aprile 2026, tutti i segni: classifica, transiti e previsioni positive OROSCOPO DELLA SETTIMANA 26/01-01/02/2026 per tutti i segni zodiacali Notizie correlate Oroscopo prossima settimana 20-26 aprile 2026: classifica e segni più forti del periodoLa settimana dal 20 al 26 aprile 2026 segna un passaggio netto: si esce dalla fase impulsiva di inizio mese per entrare in una dimensione più... Oroscopo della prossima settimana 20-26 aprile 2026: classifica lavoro, denaro e occasioni segno per segnoLa prossima settimana dal 20 al 26 aprile 2026 premia chi sa trasformare velocità in struttura e contatti in occasioni concrete. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026; Oroscopo della settimana dal 13 aprile al 19 aprile di Paolo Fox; Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 13 al 19 aprile; L'Oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026. Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 20 al 26 aprile 2026: si riprendono Gemelli e LeoneC'è ancora un'atmosfera frizzante nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 20 al 26 aprile 2026 ... fanpage.it Oroscopo della settimana dal 18 al 24 aprile, in videoAriete 21 marzo – 19 aprile Rallentare non significa spegnersi, ma dare senso e durata al desiderio. L’invito è a costruire, non solo a conquistare. Parola chiave della settimana: moderare. iodonna.it Il nuovo articolo: Oroscopo della settimana 13-19 aprilke Benvenuti, anime curiose, speranzose e lievemente superstiziose! Siete qui perché volete sapere se questa settimana l’universo è dalla vostra parte — oppure se, come al solito, ha deciso di mettervi i b - facebook.com facebook