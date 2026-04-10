Oro stabile in avvio di contrattazioni spot a 4.765,17 dollari
All'inizio delle contrattazioni, il prezzo dell'oro si mantiene stabile, con il contratto spot che si aggira intorno ai 4.765,17 dollari per oncia. Rispetto alla chiusura precedente, il prezzo è aumentato dello 0,04%. Nessuna variazione significativa è stata registrata nelle prime ore di mercato.
Oro stabile in avvio di contrattazioni: il contratto spot è a 4.765,17 dollari l'oncia in rialzo dello 0,04%. Il contratto con consegna a giugno è trattato a 4.785,40 dollari l'oncia (-0,68%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Lazio, sì unanime allo psicologo scolastico: stop ai progetti spot, il servizio diventa stabile. Coinvolti anche i docentiIl Consiglio regionale del Lazio approva all’unanimità la legge sul Servizio di psicologia scolastica.
Petrolio in lieve rialzo in avvio, wti +0,43% a 98,29 dollariAvvio in lieve rialzo per il petrolio: il wti è scambiato a 98,29 dollari al barile (+0,43%) mentre il brent passa di mano a 96,65 dollari (+0,78%).
Argomenti più discussi: Oro stabile in avvio di contrattazioni, spot a 4.765,17 dollari; Borsa: Europa verso avvio cauto, stanotte scade ultimatum di Trump a Iran.
Oro stabile in avvio di contrattazioni, spot a 4.765,17 dollariOro stabile in avvio di contrattazioni: il contratto spot è a 4.765,17 dollari l'oncia in rialzo dello 0,04%. Il contratto con consegna a giugno è trattato a 4.785,40 dollari l'oncia (-0,68%). (ANSA). ansa.it
L'oro e gli altri metalli preziosi crollano in avvio di settimana con previsioni di rialzo tassi(Teleborsa) - Crolla l'oro in avvio di settimana, con i futures sul Comex in scadenza a giugno 2026 che perdono il 7,6% a 4.259 dollari l'oncia e l'oro spot che tratta a 4.199 dollari l'oncia, in calo ... borsaitaliana.it
Corrado è uno di quelli che “sulla carta” stava bene. Lavoro ok. Vita stabile. Ma nelle relazioni… sempre lo stesso risultato. Poche opportunità. Conversazioni che non portavano a nulla. Match che non si trasformavano in appuntamenti. Poi ha deci - facebook.com facebook
Borsa: Asia a ranghi ridotti, fiducia su Hormuz, Tokyo +1,26%. Listini fermi per il ponte di Pasqua. Oro in rialzo, stabile il Bitcoin #ANSA x.com