Oro stabile in avvio di contrattazioni spot a 4.765,17 dollari

Da ilrestodelcarlino.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'inizio delle contrattazioni, il prezzo dell'oro si mantiene stabile, con il contratto spot che si aggira intorno ai 4.765,17 dollari per oncia. Rispetto alla chiusura precedente, il prezzo è aumentato dello 0,04%. Nessuna variazione significativa è stata registrata nelle prime ore di mercato.

Oro stabile in avvio di contrattazioni: il contratto spot è a 4.765,17 dollari l'oncia in rialzo dello 0,04%. Il contratto con consegna a giugno è trattato a 4.785,40 dollari l'oncia (-0,68%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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