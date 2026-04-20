Oro e argento in calo all’inizio della settimana

All’inizio della settimana, i prezzi di oro e argento hanno mostrato una tendenza al ribasso. Nelle prime ore di contrattazione, l’oro ha registrato una diminuzione rispetto ai valori precedenti, mentre anche l’argento ha seguito un andamento decrescente. Questi movimenti si sono verificati in un contesto di mercato caratterizzato da variazioni nei prezzi dei metalli preziosi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Prezzo dell’oro in flessione. La settimana si apre con una discesa per l’oro, che registra un andamento negativo nelle prime ore di contrattazione. Il metallo prezioso viene scambiato a 4.786,04 dollari l’oncia, segnando un ribasso dello 0,92%. Anche l’argento segue il trend negativo. Non solo oro: anche l’ argento mostra un calo significativo, con quotazioni che scendono a 80,41 dollari, pari a una flessione del 2,45%. Mercati dei metalli preziosi sotto pressione. L’andamento evidenzia un avvio di settimana debole per i metalli preziosi, con entrambe le materie prime che registrano perdite nelle prime fasi di mercato.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Oro e argento in calo all’inizio della settimana Andy Schectman | The Smartest Money on Earth Is Making This Trillion-Dollar Bet Notizie correlate Chi è Chiara Mazzel, oro e argento alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: «Lo sport ha rappresentato l’inizio della mia seconda vita»Racconta il sito del comitato paralimpico italiano che lo sci per Chiara vuol dire libertà, una libertà raggiunta anche grazie all’intesa con la sua... Oro in crisi: pressione sui beni rifugio, in calo anche argento e platinoQuesta mattina i metalli preziosi registrano forti ribassi, colpendo in particolare quelli considerati beni rifugio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Previsioni Oro e Argento: Come Liquidità e Inflazione Stanno Modellando la Prossima Mossa; Il rally dell’oro del 18% affronta una crisi di volumi, una forte rivale e una valanga di opzioni put; Banche indiane sospendono importazioni di oro e argento per ritardi nelle autorizzazioni governative, dicono fonti; Unitre: Oro, argento e pietre preziose. Oro in calo, spot a 4.786,04 dollariAvvio di settimana in calo per l'oro. Il metallo prezioso spot viene scambiato questa mattina a 4.786,04 dollari l'oncia, in ribasso dello 0,92%. In calo anche l'argento che passa di mano a 80,41 ... ansa.it Argento in rally: IA e transizione energetica cambiano la domanda globaleTransizione energetica prima e ora anche l'IA mettono le ali all'argento, che può diventare la nuova materia prima di riferimento. investireoggi.it #Copertina Ischia. I.T. “Enrico Mattei”: con il progetto “Oro Blu” gli studenti studiano l’acqua e il territorio - facebook.com facebook Seghetti si conferma bestia nera della Reggiana Tre punti d'oro per il Padova che si avvicina alla salvezza #PadovaReggiana #SerieBKT #DAZN #DAZNBetClub x.com