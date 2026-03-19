Oro in crisi | pressione sui beni rifugio in calo anche argento e platino

Questa mattina i metalli preziosi hanno subito pesanti ribassi, con un calo evidente soprattutto per oro, argento e platino. La tensione sui mercati finanziari ha portato a una diminuzione della domanda di questi beni rifugio, determinando una diminuzione dei loro prezzi. La situazione ha interessato tutte le principali piazze di scambio, con vendite che hanno accentuato il calo dei valori.

Questa mattina i metalli preziosi registrano forti ribassi, colpendo in particolare quelli considerati beni rifugio. L’oro scende a 4763 dollari l’oncia, segnando una diminuzione del 2,57%. Si tratta del settimo calo consecutivo, che porta il prezzo ai livelli più bassi delle ultime sei settimane, nonostante resti in crescita di circa il 12% dall’inizio dell’anno. A influenzare negativamente l’andamento dell’oro sono le politiche monetarie restrittive della Federal Reserve, che ne riducono l’attrattiva come asset difensivo. La banca centrale statunitense ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, una scelta attesa dai mercati, giustificata dall’incertezza legata al conflitto con l’Iran e dai rischi persistenti di inflazione elevata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Oro in crisi: pressione sui beni rifugio, in calo anche argento e platino Articoli correlati Oro, argento e Bitcoin: come la crisi ridisegna i beni rifugioLa nuova ondata di tensioni in Medio Oriente continua a spingere gli investitori verso asset considerati più sicuri. Oro, argento, platino o…? Di quale metallo sono le tiare reali più belle?Di solito ci si concentra sul design e sulle pietre dei diademi, ma raramente si presta attenzione al metallo realizzato per la montatura. Dr. Copper Meets Bitcoin – When the Economy’s Metal and Crypto Altri aggiornamenti su Oro in crisi pressione sui beni rifugio... Temi più discussi: Oro alle stelle, botteghe sotto pressione ma gli artigiani si riorganizzano; Oro meno brillante nella crisi: vincono dollaro e Treasury; Pochi artigiani e i negozi di orafi chiudono: il paradosso della crisi nonostante il prezzo dell'oro alle stelle; L'oro scivola sotto la pressione del dollaro forte e delle aspettative sui tassi. Oro in flessione, escalation Iran rafforza petrolio e dollaroOro in calo in Asia mentre guerra in Medio Oriente spinge petrolio e dollaro Nelle prime ore di lunedì sui mercati asiatici, i prezzi dell’oro sono sc ... assodigitale.it Crisi globale ridefinisce i beni rifugio tra oro, argento e Bitcoin secondo gli analistiOro, argento e Bitcoin: come cambia la ricerca di beni rifugio La nuova ondata di tensioni in Medio Oriente, con il rischio di escalation militare nel ... assodigitale.it Guerra Iran e timori inflazione, l'oro scalza il dollaro come bene d'investimento x.com Servizio Civile Universale 2026 Partecipa ad uno dei progetti della Lega del Filo d'Oro: anche tu puoi fare la differenza Durata del servizio: 25 ore settimanali per 12 mesi Scopri di più su: https://www.legadelfilodoro.it/it/partecipa/servizio-civile/i-nostri-pro - facebook.com facebook