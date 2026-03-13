Il 13 marzo 2026 viene annunciato un finanziamento di quindici milioni di euro destinato alle case popolari nel territorio di Arezzo. L’intervento riguarda il patrimonio di edilizia residenziale pubblica della provincia, che potrà beneficiare di risorse per interventi di manutenzione e sviluppo. La somma rappresenta un investimento significativo per il settore abitativo locale.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Importanti novità in arrivo per il patrimonio di edilizia residenziale pubblica della provincia di Arezzo. Arezzo Casa Spa gu arda con particolare fiducia agli sviluppi riguardanti due provvedimenti governativi, il “Piano Casa” da 950 milioni di euro e la cosiddetta “Misura 7” del PNRR per l’efficientamento energetico, che permetterebbero di fare affidamento a livello locale su oltre quindici milioni di euro di investimenti e di ottenere risorse per la ristrutturazione e la riqualificazione di più di trenta alloggi da risultare, a oggi inutilizzati, da destinare a cittadini e famiglie in difficoltà entro il 2027. «In... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Case popolari: opportunità da quindici milioni per il territorio di Arezzo

