Oriana Bonajuto | Tocco le corde dell’anima

Abbiamo incontrato la cantante Oriana Bonajuto, nota come solista e leader della band “Four Tribe”. La sua musica è stata descritta come un modo per toccare le corde dell’anima. Durante l’intervista, ha parlato del suo percorso artistico e delle influenze che hanno plasmato il suo stile. La Bonajuto ha spiegato come la musica rappresenti un mezzo di espressione personale e di connessione con il pubblico.

Abbiamo incontrato la Cantante Oriana Bonajuto. Solista. E Leader della Band musicale “Four Tribe”. Oriana, la tua musica. “Sono una cantautrice milanese. Ho iniziato a cantare all’età di sei anni. In un coro della chiesa. Dopodiché sono passata ad un livello “Pro”. In un Coro Gospel di Melegnano, “Voci Per Voi”. Ho cantato con loro per circa vent’anni, come Soprano. Poi ho capito che nella vita volevo fare la Solista. Per cui ho iniziato a prendere Lezioni di Canto dalla grandissima Vocal Coach Danila Satragno. Riferimento, per antonomasia, dei grandi Big italiani. Grazie a lei ho raggiunto una maturità vocale molto spiccata. E ho iniziato a partecipare ai diversi concorsi canori”.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Oriana Bonajuto: “Tocco le corde dell’anima” Notizie correlate Leggi anche: Grande successo per “L’Eterna Domanda”. Il docufilm conquista il pubblico e tocca le corde dell’anima Oriana Fallaci e la NASA: l’anima umana dietro la corsa allo spazioNel 1964, la giornalista Oriana si recò a Cape Kennedy e successivamente a Houston per documentare la corsa allo spazio attraverso un confronto...