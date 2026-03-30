Mamma scompare nel nulla 24 anni dopo la famiglia scopre che era scappata | La vita è breve per non perdonarla

Una donna scompare nel nulla e dopo 24 anni la famiglia scopre che era scappata. All’epoca, il marito e i figli avevano 19, 14 e 7 anni. Per tutto questo tempo non hanno più avuto notizie di lei. Lo scorso febbraio, la polizia negli Stati Uniti ha trovato la donna, che nel frattempo si era rifatta una vita in un’altra località.

Il marito e i figli, che all’epoca avevano 19, 14 e 7 anni, per anni non hanno mai più saputo nulla di lei fino al febbraio scorso quando la polizia Usa ha scoperto che la donna era viva ma si era rifatta una vita altrove. La figlia che aveva 14 anni ha deciso di riabbracciarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: La mamma di 3 figli scomparsa nel nulla e ritrovata viva dopo 24 anni: si è fatta una nuova vita Sedicenne sparisce nel nulla, dopo 25 anni si scopre che era usata come schiava in casa di una conoscenteLa terribile storia in Inghilterra dove la ragazza affetta da disabilità cognitiva è stata tenuta prigioniera in condizioni spaventose per oltre due... PACE FATTA! ZIA NICOLE E SARA FANNO PACE MA È SUCCESSO UN CASINO CON LA SUA EX AMICA! Altri aggiornamenti su Mamma scompare Temi più discussi: Sally di Bosconero è scomparsa nel nulla insieme al suo cane, i familiari la cercano da quasi un mese; Chef scomparso, la madre: Massimo, io ti aspetto; Scomparsa nel nulla dopo una telefonata: ore di paura per Erika, poi il lieto fine; Che fine ha fatto l'eredità scomparsa nel nulla di Gina Lollobrigida? La risposta in una nuova docuserie. BOSCONERO - Esce di casa e scompare nel nulla con il suo cane: ore d'ansia per Sally, 25 anniMercoledì sera la mamma ha lanciato un appello tramite la trasmissione Chi l'ha Visto su Rai Tre che ha dedicato un lungo servizio alla 25enne di Bosconero ... quotidianocanavese.it Aiutateci a trovare nostro figlio, esce di casa e scompare nel nulla: in corso le ricerche del 47enne Marco MarazzoVIPITENO. Esce di casa e scompare nel nulla, e da due giorni non si hanno più notizie di lui: a Vipiteno sono in corso le ricerche del 47enne Marco Marazzo, scomparso dalla giornata di domenica 22 mar ... ildolomiti.it La Curva Sud Siberiano ricorda la "mamma degli ultras" scomparsa un anno fa #Salerno - facebook.com facebook