Paolo di Domenico scomparso nel nulla a Cava | nuova foto per le ricerche territorio al setaccio

Le ricerche di Paolo Di Domenico continuano senza sosta a Cava, dove le forze dell’ordine hanno diffuso una nuova foto nel tentativo di trovare il disperso. Il territorio viene passato al setaccio giorno e notte, mentre amici e parenti sperano in un esito positivo.

Le ricerche del signor Paolo Di Domenico proseguono senza sosta, in collaborazione con le Forze dell’Ordine. A confermarlo, anche la Croce Rossa di Cava de' Tirreni che sui social diffonde anche una nuova immagine per aiutare a riconoscerlo con l’abbigliamento indossato il giorno della scomparsa, nella speranza che qualcuno possa averlo visto o notato lungo il suo percorso. Chiunque abbia informazioni utili, anche minime, è invitato a contattare immediatamente: 112 o 113 oppure il Commissariato di Polizia di Cava de’ Tirreni. Giorni di angoscia per familiari e conoscenti. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Da due giorni manca all’appello a Cava de’ Tirreni, Paolo Di Domenico, 70 anni.

In questa vicenda, la scomparsa di un ragazzo di 14 anni, Marco Battaglin, da Calvene si è conclusa positivamente.

