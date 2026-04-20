Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo all' Auditorium Parco della Musica

Venerdì 8 maggio alle 18:30 si terrà un concerto all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, nella Sala Petrassi, con l’Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo. È il terzo anno consecutivo che l’orchestra si esibisce in questa sede, proponendo un evento che si concentra sul tema dei diritti. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Venerdì 8 maggio, alle 18:30, la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma ospiterà, per il terzo anno consecutivo, l’Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo in un concerto straordinario dedicato al tema dei diritti.Tra gli ospiti sul palco ci saranno il Sindaco di.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Jazz Campus Orchestra all'Auditorium Parco della MusicaLa Jazz Campus Orchestra entra in orbita con una nuova astronave di suoni, pronta a esplorare mondi lontani e ancora sconosciuti. La Tarantella del Carnevale all'Auditorium Parco della MusicaLa Tarantella del Carnevale torna all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone domenica 15 febbraio.