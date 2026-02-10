La Tarantella del Carnevale all' Auditorium Parco della Musica

Domenica 15 febbraio all'Auditorium Parco della Musica torna la Tarantella del Carnevale. Gli appassionati di musica e tradizione si riuniscono per ballare e cantare insieme, riscoprendo le atmosfere festive di sempre. L’evento promette un pomeriggio di allegria e folklore, con musicisti e danzatori pronti a coinvolgere il pubblico.

La Tarantella del Carnevale torna all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone domenica 15 febbraio.Maschere, danze, canti, musiche e strumenti della tradizione del Carnevale, un progetto originale di Ambrogio Sparagna, con l'Orchestra Popolare Italiana dell'Auditorium Parco della Musica di.

