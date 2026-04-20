Il primo ministro ha rotto il silenzio, affermando di assumersi la piena responsabilità per aver perso il controllo durante un episodio recente. Dopo un confronto con un tifoso, ha dichiarato che non ci sono scuse valide per quanto accaduto. Le sue parole sono arrivate in un momento di particolare attenzione pubblica, senza ulteriori dettagli sui fatti o sulle conseguenze.

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© Calcionews24.com - Orban rompe il silenzio: «Non ci sono scuse per aver perso il controllo e mi assumo la piena responsabilità»

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