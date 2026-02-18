Bastoni a Prime | Ho accentuato il contatto mi assumo la responsabilità Mi dispiace aver deluso quella gente
Bastoni a Prime Video ha dichiarato di aver intensificato il contatto durante il fallo e si prende la responsabilità dell’episodio. Ha spiegato di aver agito così e di essere dispiaciuto di aver deluso i tifosi. Bastoni ha anche ricordato i dettagli dell’azione, sottolineando di aver fatto il possibile per evitare che la situazione degenerasse.
A poche ore da Bodo Glimt Inter, match valido per l'andata dei playoff di Champions League, e a pochi giorni dal derby d'Italia contro la Juventus, Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato a Prime Video tornando sull'episodio che lo ha visto protagonista con Pierre Kalulu e proiettandosi sulla sfida europea. Il centrale nerazzurro ha scelto di metterci la faccia, ammettendo quanto accaduto e chiarendo il proprio stato d'animo dopo le polemiche.
