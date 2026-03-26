Un bodyguard coinvolto in un episodio legato a una giovane ragazza ha preso posizione per chiarire quanto accaduto. La persona incaricata della sicurezza ha dichiarato di assumersi la piena responsabilità dell’accaduto, dopo essere stato coinvolto in un presunto rimprovero rivolto a una minore in un hotel di San Paolo. La vicenda riguarda anche l’ambiente di un calciatore brasiliano e le sue relazioni familiari.

La guardia di sicurezza Pascal Duvier, al centro della bufera per aver presumibilmente rimproverato l’undicenne Ada Law -figlia di Jude Law e Catherine Harding, nonché figliastra del calciatore brasiliano Jorginho – in un hotel di San Paolo, ha voluto fare chiarezza sulla vicenda. L’uomo ha rilasciato una dichiarazione su Instagram mercoledì sera, dopo quattro giorni di botta e risposta sui social media da parte del calciatore, di sua moglie e di Chappell Roan, che ha negato qualsiasi coinvolgimento nell’incidente che ha fatto piangere la bambina. Pascal Duvier: «Ero in hotel per conto di un’altra persona e non facevo parte del team di sicurezza personale di Chappell Roan». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il bodyguard coinvolto nell’affaire Jorginho “scagiona” Chappell Roan: «Mi assumo la piena responsabilità»

Articoli correlati

Il sindaco di Rio vieta a Chappell Roan di partecipare al Todo Mundo no Rio dopo l’affaire JorginhoUn giorno fa, il centrocampista del Flamengo Jorginho ha accusato la sicurezza di Chappell Roan di aver maltrattato sua figlia, che avrebbe tentato...

Chappell Roan, arriva la risposta a Jorginho: “Quello che è successo mi rende triste, la madre e la ragazzina non se lo meritavano”Chappell Roan si è scusata con la moglie e la figlia di Jorginho a seguito dello sfogo del calciatore sui social, che ha raccontato una storia “molto...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Chappell Roan

Discussioni sull' argomento Chappell Roan replica a Jorginho: Non era la mia security. Poi le scuse alla bambina; Il sindaco di Rio vieta a Chappell Roan di partecipare al Todo Mundo no Rio dopo l'affaire Jorginho.

Il bodyguard coinvolto nell’affaire Jorginho scagiona Chappell Roan: «Mi assumo la piena responsabilità»La guardia di sicurezza Pascal Duvier, al centro della bufera per aver presumibilmente rimproverato ... msn.com

Caso Chappell Roan, il bodyguard rompe il silenzio: Colpa mia, ma non lavoro per leiSi aggiunge un nuovo capitolo al caso che ha coinvolto Chappell Roan in un ... msn.com

Pascal Duvier ammette di aver rimbalzato la figlia di Jorginho e chiarisce di non far parte del team di sicurezza di Chappell Roan - facebook.com facebook

Chappell Roan e il bambinagate: un addetto alla sicurezza si assume la responsabilità. Si chiama Pascal Duvier e ha confermato la versione della popstar. La polemica scoppiata dopo il post di Jorginho sulla aggressione verbale alla figlia di 11 anni x.com