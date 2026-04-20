Orange in svantaggio dopo un minuto Partenza shock a Verona poi ci pensa Morselli L’Alcione ipoteca la qualificazione ai playoff

Allo stadio Gavagnin-Nocini si conclude con un pareggio la partita tra Virtus Verona e Alcione, con il punteggio di 1-1. La squadra ospite è andata in vantaggio dopo un minuto di gioco, ma è riuscita a pareggiare grazie a un gol di Morselli. Il risultato lascia ancora aperto il discorso qualificazione ai playoff, che si deciderà nell’ultima giornata di campionato.

Allo stadio Gavagnin-Nocini termina 1-1 la sfida tra Virtus Verona e Alcione, un risultato che lascia ancora in sospeso il discorso playoff per gli orange, chiamati ora a giocarsi tutto nell’ultima giornata. L’avvio è subito in salita per la squadra di Cusatis: la Virtus passa dopo appena un minuto con Patanè, bravo a sfruttare un recupero alto e una rapida verticalizzazione che sorprende la difesa ospite. L’Alcione accusa il colpo, ma reagisce con personalità, crescendo alla distanza e costruendo le occasioni più pericolose del primo tempo, soprattutto con Marconi: prima di testa da pochi passi, poi con una conclusione dal limite che sfiora il palo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Orange in svantaggio dopo un minuto. Partenza shock a Verona, poi ci pensa Morselli. L’Alcione ipoteca la qualificazione ai playoff Notizie correlate Leggi anche: Bright squalificato: Morselli-Plescia in avanti. Alcione, esame Arzignano al Breda. La zona playoff è da consolidare Finisce 3-0, orange in dieci dal 58’. L’Alcione va in rosso. Brusco stop a NovaraNOVARA Giornata da dimenticare per l’Alcione, travolto 3-0 dal Novara al Piola al termine di una gara mai realmente in discussione.