NOVARA Giornata da dimenticare per l’Alcione, travolto 3-0 dal Novara al Piola al termine di una gara mai realmente in discussione. Gli orange non riescono mai a entrare in partita, subendo sin dai primi minuti l’intensità e la qualità della squadra di casa. Cusatis prova a sorprendere a centrocampo, lasciando inizialmente a riposo Galli e lanciando Lanzi, ma la mossa non produce gli effetti sperati. Il Novara prende subito il controllo delle operazioni, i meneghini si limitano a difendersi senza riuscire a ripartire con pericolosità. A rompere l’equilibrio è un ispiratissimo Lanini che sblocca il risultato coronando la superiorità dei piemontesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Finisce 3-0, orange in dieci dal 58’. L’Alcione va in rosso. Brusco stop a Novara

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