Questa sera alle 17.30 l’Alcione torna in campo al Breda per affrontare l’Arzignano. I padroni di casa cercano punti importanti per consolidare la posizione in zona playoff, mentre gli ospiti vogliono continuare la buona serie. La partita si presenta come un’occasione fondamentale per entrambe le squadre.

SESTO S. GIOVANNI (Milano) L’Alcione torna in campo oggi alle 17.30 al Breda per sfidare l’Arzignano, distante sei punti in classifica. Per gli orange si tratta di un passaggio chiave per ripartire dopo il ko per 1-0 contro il Renate: una battuta d’arresto che ha interrotto il buon momento della squadra di Cusatis. Proprio con i veneti, infatti, l’Alcione aveva messo in scena una delle migliori prestazioni stagionali, imponendosi con un netto 1-3 in trasferta, risultato che resta un riferimento chiaro per ritrovare fiducia e continuità. Dal punto di vista tattico, Cusatis dovrebbe confermare la linea difensiva vista nell’ultima uscita, mentre non si escludono alcuni aggiustamenti a centrocampo e in attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Bright squalificato: Morselli-Plescia in avanti. Alcione, esame Arzignano al Breda. La zona playoff è da consolidare

