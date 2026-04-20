Nella notte, le forze dell’ordine hanno effettuato un’operazione a Brancaccio, nel quartiere di Palermo, che ha portato all’arresto di 32 persone. I provvedimenti di fermo sono stati emessi nell’ambito di un’azione contro un’organizzazione criminale locale. L’intervento ha riguardato il cuore del mandamento di Brancaccio, con l’obiettivo di interrompere le attività illecite condotte sul territorio.

Un’operazione massiccia condotta dalle forze dell’ordine ha colpito il cuore del mandamento di Brancaccio a Palermo durante la notte, portando all’esecuzione di 32 provvedimenti di fermo. L’azione coordinata tra Carabinieri e Polizia ha permesso di individuare diversi soggetti legati alle dinamiche criminali della zona, tra cui spicca la figura di Nino Sacco, un uomo recentemente tornato in libertà che avrebbe tentato di riorganizzare le strutture del clan nella parte meridionale della città, un’area precedentemente indebolita da precedenti interventi investigativi. L’architettura del controllo territoriale e le nuove denunce. Le indagini,...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brancaccio, blitz da 32 fermi: stop al piano di Nino Sacco

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