Open Week sulla salute della donna al Policlinico | visite ed esami gratuiti dal 22 al 29 aprile

Dal 22 al 29 aprile 2026, il Policlinico G. Rodolico-San Marco organizza un'Open Week dedicata alla salute delle donne. Durante questa settimana, sarà possibile accedere a visite ginecologiche, esami ecografici, consulenze diabetologiche ed endocrinologiche senza costi. Sono previsti anche webinar informativi rivolti alle partecipanti. L'iniziativa mira a offrire servizi gratuiti e sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e della cura della salute femminile.