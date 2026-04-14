Open Week sulla salute della donna al Policlinico | visite ed esami gratuiti dal 22 al 29 aprile
Dal 22 al 29 aprile 2026, il Policlinico G. Rodolico-San Marco organizza un'Open Week dedicata alla salute delle donne. Durante questa settimana, sarà possibile accedere a visite ginecologiche, esami ecografici, consulenze diabetologiche ed endocrinologiche senza costi. Sono previsti anche webinar informativi rivolti alle partecipanti. L'iniziativa mira a offrire servizi gratuiti e sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e della cura della salute femminile.
L'azienda ospedaliero universitaria Policlinico G. Rodolico-San Marco si prepara ad accogliere le utenti nella settimana dedicata alle donne, dal 22 al 29 aprile 2026, con visite ginecologiche, esami ecografici, visite diabetologiche ed endocrinologiche, consulenze e webinar gratuiti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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