Il miliardario ceco Komarek ha aumentato il prezzo dell'offerta pubblica di acquisto su Ferretti, portando il valore totale dell'operazione a 203 milioni di euro. Si tratta di un passo successivo nella scalata parziale dell'azionista di minoranza KKcg Maritime, che continua a rafforzare la propria posizione nel gruppo forlivese specializzato nella nautica.

Il nuovo corrispettivo incorpora quindi un premio del 2,7% in più rispetto al prezzo di chiusura del 25 marzo e del 35,1% rispetto al valore delle azioni alla cosiddetta “undisturbed date” Nuova tappa nella scalata parziale dell'azionista di minoranza KKcg Maritime al colosso forlivese della nautica Ferretti. La società del miliardario ceco Karel Komárek ha deciso, infatti, di aumentare il corrispettivo dell’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale e condizionata su Ferretti Group. La società ha deliberato, con effetto immediato, l’incremento del prezzo da 3,50 euro a 3,90 euro per azione (cum dividend), pari a circa 35,35 dollari di Hong Kong. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Opa su Ferretti, il miliardario ceco Komarek alza il prezzo: il valore dell'operazione passa a 203 milioni

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