Opa parziale del miliardario Komarek su Ferretti il cda istituisce l' Independent Board Committee

Il consiglio di amministrazione di Ferretti ha deciso di costituire un “Independent Board Committee” dopo la proposta di acquisto parziale del miliardario ceco Karel Komarek. La società ha seguito le procedure previste dalla legge italiana per tutelare gli interessi dell’azienda, che si trova nel mezzo di una disputa tra Komarek e l’attuale azionista di maggioranza cinese di Weichai. La questione resta calda, e ora si aspetta di capire quali saranno i prossimi passi.

Ferretti è al centro di un'opa parziale del miliardario ceco Karel Komarek contrastata dall'attuale azionista di maggioranza cinese di Weichai Ferretti, che al centro di un'opa parziale del miliardario ceco Karel Komarek contrastata dall'attuale azionista di maggioranza cinese di Weichai, ha riunito il consiglio di amministrazione che nella giornata di oggi, venerdì, ha effettuato gli adempimenti previsti dalla normativa italiana e di Hong Kong. In una nota Ferretti, infatti, ha fatto sapere che il cda ha ha esaminato e preso atto della comunicazione diffusa, in data 19 gennaio 2026, da Kkcg Maritime, la società del gruppo di Komarek per le attività marittime, che ha ha oggetto la promozione di un’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale e condizionata fino a 52.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Komarek Ferretti

Kkcg ha annunciato un’opa parziale su Ferretti Group, coinvolgendo 52 milioni di azioni.

Karel Komarek, imprenditore ceco, mira a incrementare la sua partecipazione in Ferretti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Komarek Ferretti

Argomenti discussi: Acquisti su Ferretti: dopo l'Opa parziale di Kkcg entra in scena Al-Kharafi; Ferretti, i cinesi di Weichai bocciano l’opa del miliardario ceco. E rilanciano: partecipazione strategica; Fnac Darty, il miliardario ceco Kretinsky lancia un’Opa per prendere la maggioranza: ecco i motivi; Risiko di Ferretti, arriva la risposta cinese ai magnati cechi, arabi e italiani: Non accettiamo l'Opa, possibile aumento di quote.

Ferretti, i cinesi di Weichai bocciano l’opa del miliardario ceco. E rilanciano: partecipazione strategicaIl colosso cinese, azionista di maggioranza tramite Ferretti International Holding, non aderirà all’opa. Al contrario ribadisce l’impegno nel gruppo degli yacht ... milanofinanza.it

Ferretti, la scalata del ceco Komarek sul big degli yacht: il miliardario vuol salire al 29%. La sfida al socio cineseL’annuncio di un’Opa parziale per salire dal 14% al 29%. Una mossa parallela alle mosse dei cinesi di Weichai, che sono saliti oltre il 38% a colpi di acquisti a partire da dicembre ... msn.com

NEW!!! Independent Truck Stage 11 Splatter Span Black / Ano Red 144mm. I tuoi skateboard trucks preferiti con una grafica stilosa e nuovissima. Check on www.sk8bites.it . . . . . . . . . . . . . #skateitalia #skateboardtrucks #sk8bites #independenttrucks #skategra facebook