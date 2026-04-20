In occasione della Giornata Mondiale del Libro, un'analisi condotta da Havas sui dati di Subito mostra come i generi di narrativa fantasy e avventura siano tra i più cercati dagli italiani per il 2026. Le ricerche online indicano che le serie di One Piece e Harry Potter continuano a mantenere un ruolo di primo piano tra le preferenze dei lettori. I dati evidenziano un’evoluzione nelle preferenze di lettura rispetto agli anni precedenti.

In occasione della Giornata Mondiale del Libro, l’analisi realizzata da Havas sui dati di Subito fotografa un cambiamento sempre più evidente nelle abitudini di lettura degli italiani. Se l’editoria tradizionale attraversa una fase complessa, il mercato dei libri usati continua a crescere, trainato da una second hand economy ormai consolidata. L’indagine, basata sulle ricerche nella categoria “Libri & Riviste” tra gennaio e marzo 2026, evidenzia due grandi direttrici di interesse: da un lato manga e fumetti, dall’altro le saghe fantasy e fantascientifiche. A dominare la Top 10 sono proprio manga e fumetti, che occupano rispettivamente il primo e il secondo posto tra le parole più cercate.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - One Piece e Harry Potter guidano le tendenze libri 2026: il mercato che cambia

Notizie correlate

Harry Potter, John Lithgow e le critiche a J.K. Rowling: "Nei libri non ci sono idee transfobiche"L'interprete del professor Silente nella nuova serie HBO ha spiegato il motivo per cui ha deciso di essere coinvolto nel progetto nonostante le dure...

Harry Potter, Tom Felton spiega come è nato il suo famoso "Potter": "È colpa dei miei fratelli"Nel mondo di Harry Potter, una delle più riconoscibili battute della saga cinematografica non è un incantesimo, ma una semplice parola pronunciata...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Collezionisti in allerta: prenota subito i nuovi Funko Pop! One Piece prima che spariscano!; Lego presenta i nuovi set ufficiali dedicati a One Piece; Elba Comics Plus Players, il mare narra e diventa racconto; LEGO lancia sei nuovi set ispirati al live-action di One Piece.

Nel nuovo episodio di One Piece, la ciurma adotta un look vichingo e il capitano mostra un cambiamento estetico nel Gear Fifth. https://anime.everyeye.it/notizie/one-piece-look-luffy-gear-5-elbaf-impazzire-fan-872842.htmlutm_medium=Social&utm_source - facebook.com facebook