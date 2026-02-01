Harry Potter John Lithgow e le critiche a JK Rowling | Nei libri non ci sono idee transfobiche

L’attore John Lithgow, che interpreta il professor Silente nella nuova serie HBO, ha spiegato perché ha deciso di partecipare. Nonostante le critiche e le accuse di transfobia rivolte a J.K. Rowling, Lithgow sottolinea che nei libri non ci sono idee transfobiche e si sente a suo agio nel lavorare sul progetto.

L'interprete del professor Silente nella nuova serie HBO ha spiegato il motivo per cui ha deciso di essere coinvolto nel progetto nonostante le dure accuse rivolte alla scrittrice. John Lithgow avrà il ruolo del professor Silente nella nuova serie tratta dai romanzi di Harry Potter e, in una nuova intervista, ha spiegato perché ha deciso di rimanere coinvolto nel progetto nonostante le critiche rivolte a J.K. Rowling. La scrittrice, da tempo, è sommersa dai commenti negativi a causa delle sue dichiarazioni riguardanti le persone transessuali e l'attore britannico ha confermato di essere a conoscenza della situazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

