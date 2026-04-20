Omicidio Sciorilli | fermato il padre del giovane

Nella giornata di ieri, domenica 19 aprile, è stato ritrovato senza vita un ragazzo di 20 anni nel garage del condominio in cui abitava a Vasto. Le forze dell’ordine hanno fermato il padre del giovane, coinvolto nelle indagini sull’omicidio. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze che hanno portato al decesso o sull’identità dell’indagato. La vicenda è seguita con attenzione dalle autorità locali.

Ci sono novità circa sull' omicidio di Andrea Sciorilli, il giovane di 20 anni trovato morto nella giornata di ieri – domenica 19 aprile - nel garage del condominio in cui viveva, a Vasto (Chieti). Dopo essere stato ascoltato dai carabinieri per un'intera notte, il padre del ragazzo è stato sottoposto a stato di fermo. Stando a quanto riferito dagli inquirenti, è stato proprio il padre della vittima, Antonio Sciorilli, a dare l'allarme. L'uomo avrebbe detto di aver trovato il corpo senza vita del figlio nel garage del loro palazzo. Le indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dalla procura della Repubblica di Vasto, hanno però portato a una svolta clamorosa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Omicidio Sciorilli: fermato il padre del giovane Notizie correlate Omicidio a Vasto, fermato il padre di Andrea SciorilliPescara, 20 aprile 2026 - Il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di... Omicidio a Vasto: fermato il padre del 21enne Andrea Sciorilli, ucciso a coltellate nel garage di casaÈ in stato di fermo il padre di Andrea Sciorilli, il ragazzo di 21 anni che nella tarda serata di ieri sera è stato trovato senza vita nel garage... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Omicidio a Vasto, ragazzo di 21 anni ucciso a coltellate nel garage condominiale. Fermato il padre; Omicidio a Vasto: fermato il padre di Andrea Sciorilli; Svolta nell’omicidio di Vasto, fermato il padre; Andrea Sciorilli morto a Vasto, il corpo del 21enne trovato dai genitori nel garage. Ucciso a coltellate. Omicidio a Vasto: Andrea Sciorilli, 21 anni, accoltellato in un garageL'uomo è stato ascoltato per tutta la notte dopo aver dato l'allarme. Il corpo del giovane è stato trovato nel garage di casa ... ilfattoquotidiano.it Omicidio a Vasto, fermato il padre di Andrea SciorilliIl 21enne trovato ieri senza vita nel garage del condominio dove viveva. Il fermo scattato al termine del lungo interrogatorio che si è svolto nella notte ... quotidiano.net ++ ULTIM'ORA ++ Antonio Sciorilli è stato fermato per l'omicidio del figlio Andrea, 21 anni, ucciso con almeno tre coltellate a Vasto #Chieti #Cronaca - facebook.com facebook