A Santa Margherita Ligure, una delle eredi della famiglia Ciurlo ha deciso di opporsi, interrompendo le trattative per la vendita. Di conseguenza, l'acquisto del Covo di Nord Est da parte di Eddie Irvine non si è più concretizzato. Secondo fonti vicine agli ambienti finanziari, le trattative erano in corso da circa due anni e sembrava che tutto fosse ormai definito.

Nel luglio del 2024 sembrava cosa fatta: il Covo di Nord-Est, celebre locale notturno di Santa Margherita, perla della riviera ligure, era stato acquistato da Eddie Irvine, ex pilota di Formula 1 che, tra le altre, ha corso con la Ferrari. Le trattative tra l’imprenditore britannico – che negli anni ha realizzato diversi investimenti: dall’isola con resort allo yacht club alle Bahamas, fino a ristoranti e nightclub in Irlanda – e la famiglia Ciurlo, proprietaria dell’immobile, erano iniziate l'anno prima, e nonostante una vertenza con il gestore erano state date per terminate. Invece è di queste ore la retromarcia: una erede si è opposta e quindi il Covo di Nord-Est resta ai Ciurlo, a meno di altri ribaltoni.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Santa Margherita Ligure, una erede Ciurlo si oppone, salta la trattativa ed Eddie Irvine non compra più il Covo di Nord Est

Notizie correlate

Santa Margherita Ligure, il Comune si accanisce contro i proprietari delle seconde case e li costringe a pagare una maxi TariIl regolamento della Tari del Comune di Santa Margherita Ligure penalizza i proprietari delle seconde case.

Eroina in riviera: un arresto a Santa Margherita LigureUn 32enne italiano è stato arrestato dai carabinieri di Santa Margherita Ligure perché accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Un urlo così forte da perdere 3 voli: la favola di Monia, da Santa Margherita a Hollywood; Riapre a Santa Margherita Ligure la Casa del Mare; SERATA METEO LIMET 8 MAGGIO ORE 20.30 SANTA MARGHERITA LIGURE(GE); Santa Margherita Ligure, riapre la Casa del Mare e a Villa Durazzo inaugura il museo dedicato a Vittorio G. Rossi (P. Fizzarotti).

Santa Margherita Ligure, riapre la Casa del Mare e a Villa Durazzo inaugura il museo dedicato a Vittorio G. Rossi (P. Fizzarotti)Domenica 19 aprile si aprirà una nuova fase per la Casa del Mare di Santa Margherita Ligure. Dopo i lavori di restauro, la riapertura è prevista alle 10 con Blue Hub, evento del Tigullio Design Distri ... farodiroma.it

Riapre a Santa Margherita Ligure la Casa del MareDomenica prossima a Santa Margherita Ligure riaprirà la Casa del Mare, dopo i lavori di restauro. In via sperimentale la giunta ha affidato la gestione della ... radioaldebaran.it

15 aprile, blog "Today" di Pablo Dell'Osa: oggi, ma nel 1974, a Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova, si spegneva, a 68 anni, il compositore milanese Giovanni "Gianni" D’Anzi, autore, tra l’altro, di “Oh mia bela Madunina” #notiziestoriche #storie - facebook.com facebook

Domenica riapre la "Casa del Mare" di S. Margherita Ligure x.com