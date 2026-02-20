Doccia fredda per Don Alì in tribunale a Torino | niente perizia psichiatrica per il violento tiktoker ' re dei maranza'

Don Alì, noto tiktoker e protagonista di episodi violenti, affronta una battuta d’arresto in tribunale a Torino: il giudice ha respinto la richiesta di una perizia psichiatrica. La decisione arriva nel procedimento relativo all’agguato al maestro nel quartiere Barriera di Milano, dove Don Alì e i suoi complici sono stati rinviati a giudizio con rito abbreviato. La corte ha ritenuto inutile approfondire lo stato mentale dell’imputato prima del processo, che si svolgerà a breve. La vicenda rimane sotto i riflettori della cronaca locale.

Per l’agguato al maestro nel quartiere Barriera di Milano, Don Alì e i suoi complici saranno processati con rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Lo ha stabilito oggi, 20 febbraio, la giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torino, che ha anche rigettato la richiesta di perizia psichiatrica avanzata dal violento tiktoker, autoproclamato “re dei maranza”, tramite l’avvocata Federica Galante. Con questa, sperava di riuscire a documentare le sue presunte fragilità per scongiurare il rischio di una pena più elevata. Per il magistrato, però, non è necessario alcun tipo di esame per valutare le condotte dell’imputato.🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Don Alì, il "Re dei Maranza", chiede la perizia psichiatrica Leggi anche: "Don Alì", il tiktoker dopo l'agguato al maestro: "Fatemi una perizia psichiatrica" Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Promessa: Manuel fa una brutta scoperta su Toño, ecco quale | Anticipazioni; I Cesaroni 5-Tu musica divina su Mediaset Extra - Guida TV. Doccia fredda per Don Alì in tribunale a Torino: niente perizia psichiatrica per il violento tiktoker 're dei maranza'Per l’agguato al maestro nel quartiere Barriera di Milano, Don Alì e i suoi complici saranno processati con rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Lo ha ... torinotoday.it Don Alì e non solo. Dopo la notizia della condanna a 5 anni di carcere del Re dei Maranza parliamo del gruppo che più di tutti deve la sua “fortuna” ai social. - facebook.com facebook Il «re dei maranza» Don Alì dovrà scontare 5 anni per condanne in tutta Italia. E a Torino è a processo per le minacce a un insegnante x.com