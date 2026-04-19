Un giovane di 25 anni è deceduto al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato ferito con un coltello in un parcheggio dell’area Cattaneo durante la notte. Gli amici lo avevano portato a casa credendo che le ferite non fossero gravi, ma le sue condizioni sono peggiorate nel corso delle ore. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto e risalire all’autore dell’aggressione.

PAVIA - Sangue e morte a Pavia: un ragazzo di 25 anni è morto al Policlinico San Matteo dopo essere stato accoltellato questa notte nel parcheggio dell'area Cattaneo, nelle vicinanze del centro storico. L'omicidio, sul quale sta indagando la polizia, è avvenuto verso le 3,30. Con gli amici Il giovane, originario della Sicilia, si era trasferito a Pavia da diversi anni e lavorava a Stradella. In base ai primi accertamenti, il 25enne aveva raggiunto il posteggio insieme a due amici, per recuperare l'auto dopo la serata trascorsa in un locale. A quel punto c'è stato il contatto con un altro gruppo di persone. Sarebbe seguita una discussione e, subito dopo, l'aggressione.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Accoltellato in un parcheggio a Pavia, muore 25enne: gli amici lo avevano portato a casa pensando non fosse grave

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