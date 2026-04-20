Omicidio Muttoni niente ergastolo per i due imputati | condannati a 23 e 16 anni

Due giovani sono stati condannati rispettivamente a 23 e 16 anni di reclusione per l’omicidio di Muttoni. La Corte d’assise ha riconosciuto loro alcune attenuanti, determinando le pene. La richiesta dell’accusa di ergastolo per i due imputati è stata respinta, e la sentenza si è basata sui fatti emersi durante il processo. La decisione è stata comunicata al termine della camera di consiglio.

LA SENTENZA. La Corte d’assise ha riconosciuto le attenuanti ai due giovani e ha rigettato la richiesta dell’accusa per De Simone Dicecca e Vetere. Nessun ergastolo, come avevano chiesto le difese, per l’omicidio di Luciano Muttoni, il 58enne di Valbrembo aggredito a calci e pugni in casa sua e lasciato agonizzare per 36 ore il 7 marzo 2025. La Corte d’assise presieduta da Donatella Nava (a latere Sara de Magistris), dopo un’ora di camera di consiglio, lunedì 20 aprile ha condannato Carmine De Simone Dicecca, 25enne di Bergamo, a 23 anni e mezzo, e Mario Vetere, 24enne brianzolo di Brugherio, a 16 anni, arrestati a qualche giorno di distanza dal delitto dopo che erano fuggiti con 50 euro, quattro carte di credito (che non erano riusciti a utilizzare) e la vecchia Golf della vittima.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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