Omicidio in via dei Colli | un 48enne ammazzato a coltellate

Nella notte a Padova si è verificato un episodio di violenza in via dei Colli, dove un uomo di 48 anni è stato colpito con diverse ferite da arma da taglio. Non sono state rese note le circostanze precise dell'aggressione, né il numero di persone coinvolte. L’uomo, dopo aver subito le ferite, ha trascorso un breve periodo di agonia prima di perdere la vita. La scena del crimine è stata oggetto di rilievi da parte delle forze dell’ordine.

Notte di sangue a Padova. A terra è rimasto un uomo ucciso a coltellate. Non è dato sapere al momento l'ora esatta dell'accoltellamento e quante persone si siano accanite contro un quarantottenne che dopo una breve agonia è deceduto. Omicidio nella nottata tra il 19 e il 20 aprile. Poco prima.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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