Panettiere ucciso a Sarno Gaetano Russo ammazzato con 10 coltellate per difendere la figlia

Una notte di ordinaria follia ha sconvolto la comunità di Sarno. Gaetano Russo, un panettiere noto e stimato, è stato ucciso con dieci coltellate mentre cercava di proteggere la propria figlia. La vicenda ha scosso tutti, lasciando un segno profondo tra amici e vicini. La polizia ha già avviato le indagini per capire cosa sia successo e chi abbia compiuto questo gesto violento.

Una notte di ordinaria follia ha sconvolto la comunità di Sarno, trasformando un gesto di quotidiana generosità in un brutale scenario di sangue. La vittima è Gaetano Russo, stimato panettiere di 61 anni, colpito a morte all'interno della sua attività in via Paolo Falciani. L'aggressione, avvenuta intorno all'una di notte, ha visto come protagonista un uomo che la vittima conosceva bene e che aveva aiutato in più occasioni: Andrea Sirica, 34 anni, un pluripregiudicato del posto. Secondo le prime ricostruzioni, il dramma si è consumato in pochi istanti. Russo aveva appena terminato il turno di lavoro nel laboratorio e si apprestava a chiudere per raggiungere la famiglia al piano superiore.

