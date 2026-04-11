Ammazzato a coltellate nella notte a Induno Olona

Nella notte ad Induno Olona, una persona è stata trovata morta a causa di ferite da arma da taglio. Il corpo è stato rinvenuto in una zona residenziale e sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sono rimasti feriti in modo grave il padre e il fratello della vittima, trasportati in ospedale. Le forze dell’ordine stanno svolgendo le indagini per chiarire i motivi e l’accaduto.

Enzo Ambrosino, è stato ucciso a coltellate mentre sono feriti gravi il padre e il fratello. L’omicidio questa notte attorno all’una a Induno Olona in via Porro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ammazzato a coltellate nella notte a Induno Olona Omicidio nella notte in provincia di Varese, morto un 30enne a Induno Olona: due arrestiUna rissa scoppiata in piena notte a Induno Olona (Varese) è degenerata in coltellate in cui ha perso la vita un ragazzo di 30 anni, di origine... Induno Olona, rissa a coltellate in strada: morto un trentenne, gravi padre e figlioInduno Olona (Varese), 11 aprile 2026 - Un uomo di 30 anni, italiano, è stato ucciso a coltellate e altri due sono rimasti feriti questa notte a... Si parla di: Agguato nella notte a Induno Olona: un morto e due feriti gravi. Rissa a coltellate a Induno Olona vicino Varese, 30enne morto nell'aggressione dopo la lite e due feritiUn 30enne è morto accoltellato nella notte a Induno Olona (Varese) al culmine di una lite degenerata in rissa in strada. Cosa è successo ... virgilio.it Omicidio nella notte a Induno Olona: un morto, feriti padre e figlioUn uomo di trent'anni è stato ferito mortalmente da alcune coltellate al busto. Altre due persone sono state ricoverate in codice rosso ... varesenews.it