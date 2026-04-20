Omicidio in un parcheggio a Pavia fermato un 17enne

Nella notte tra sabato e domenica, un giovane di 17 anni è stato fermato in relazione a un omicidio avvenuto in un parcheggio nell’area Cattaneo, vicino al centro storico di Pavia. La vittima, un uomo di 25 anni originario di Favara, è stata trovata con una ferita da taglio al collo e successivamente è deceduta. Il fermo del minorenne è stato confermato dalle forze dell’ordine nelle ultime ore.

Un 17enne di origini egiziane è accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra sabato e ieri, nel parcheggio dell'area Cattaneo, vicino al centro storico di Pavia. Il ragazzo è stato fermato dopo un lungo interrogatorio in Questura.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Omicidio in un parcheggio a Pavia, fermato un 17enne Capotreno ucciso a Bologna, il presunto killer era stato denunciato a Pavia Notizie correlate Gabriele Vaccaro ucciso a colpi di cacciavite a Pavia, tre giovani portati in Questura: fermato un 17enneTre ragazzi sono stati portati in Questura per l'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a colpi di cacciavite al collo e all'addome in centro... Omicidio in un parcheggio a Pavia, 25enne ucciso a coltellate in una lite dopo la serata in un localeOmicidio nella notte a Pavia: un ragazzo di 25 anni è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite scoppiata in un parcheggio a pochi passi dal... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Omicidio in un parcheggio a Pavia, i vicini della vittima: Non si può morire così; Omicidio a Pavia, ragazzo di 25 anni ucciso a coltellate in un parcheggio; Omicidio di Gabriele Vaccaro nel parcheggio a Pavia, 25enne ucciso a coltellate nella lite dopo la serata; La rissa in un parcheggio, poi le coltellate: muore un 25enne a Pavia. Omicidio in un parcheggio a Pavia, fermato un 17enneUn 17enne di origini egiziane è accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra saba ... tg24.sky.it Omicidio di Gabriele Vaccaro nel parcheggio a Pavia, 25enne ucciso a coltellate nella lite dopo la serataUn ragazzo di 25 anni è stato ucciso a coltellate a notte fonda in un parcheggio di Pavia. L'omicidio si è verificato al culmine di un litigio ... virgilio.it Dopo l'omicidio al Divinae di Bisceglie. I pentiti: «Tutti abbiamo amici tra il personale di sicurezza, ci avvertono in caso di controlli. Le armi Servono per sentirci più sicuri» - facebook.com facebook Omicidio Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in caserma per essere ascoltati. La decisione degli inquirenti dopo aver sentito alcuni testimoni e visionato le immagini delle telecamere della zona, al momento per i tre non risultano provvedimenti a loro carico. x.com