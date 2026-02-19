Sicurezza nei locali | multata una discoteca

Una discoteca di Grosseto è stata multata dopo un controllo sulla sicurezza. La causa è stata la mancanza di certificazioni antincendio aggiornate e problemi strutturali riscontrati durante l'ispezione. Gli agenti hanno rilevato che alcune uscite di emergenza erano bloccate e le scaffalature vicine alle luci di scena non rispettavano le distanze di sicurezza. La polizia ha sequestrato parte dell'attrezzatura e ha disposto la chiusura temporanea del locale. La verifica si inserisce in un'azione più ampia di controlli sui locali notturni.

Grosseto, 19 febbraio 2026 – Controlli sulla sicurezza dei locali di intrattenimento, con particolare focus sulla « safety » delle strutture che ospitano queste attività, e sulla regolarità delle conseguenti autorizzazioni. Questi gli obiettivi condivisi nell'ambito del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tra forze dell'ordine ed enti preposti, con il coordinamento e la direzione del prefetto Paola Berardino, alcuni giorni fa in Prefettura dove sono state definite le linee operative discendenti da una circolare diramata di recente dal Ministero dell'Interno, all'alba dei tragici eventi verificatisi in Svizzera.